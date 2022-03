.

মাজুলীৰ নৱ নিৰ্বাচিত বিধায়কলৈ কি আহ্বান সত্ৰাধিকাৰ জনাৰ্দন দেৱগোস্বামীৰ ? Published on: 30 minutes ago

Koo_Logo Versions

সকলো জল্পনা-কল্পনাৰ অন্ত পেলাই প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱালৰ উত্তৰসূৰী হিচাপে মাজুলী সমষ্টিৰ বিধায়ক পদত অধিষ্ঠিত হ’ল ভুৱন গাম (Bhuban Gam won in Majuli by election) । মাজুলীৰ নৱ নিৰ্বাচিত বিধায়কগৰাকীক বান সমস্যাক ৰাষ্ট্ৰীয় সমস্যা চিহ্নিত কৰাৰ (Flood situation Declare as a National Problem) লগতে জিলাখনৰ শৈক্ষিক, চিকিৎসা, যাতায়াত আদি সমস্যাৰ সমাধানৰ বাবে ব্যৱস্থা গ্ৰহণৰ আহ্বান জনায় দক্ষিণপাট গৃহাশ্ৰমী সত্ৰৰ সত্ৰাধিকাৰ জনাৰ্দন দেৱ গোস্বামীয়ে ৷ তেওঁ নৱ নিৰ্বাচিত বিধায়কজনক (Majuli MLA Bhuban Gam) মাজুলীক ভৌগোলিক সুৰক্ষা প্ৰদানৰ দাবী জনাই কয় যে, গৰাখহনীয়াই বহু ব্যক্তিৰ সপোনৰ ঘৰখন ভাঙি ধ্বংস কৰি পেলায ৷ গতিকে এই সমস্যাৰ সমাধান কৰাটো নিতান্তই প্ৰয়োজনীয় ।