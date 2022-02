.

Encounter in Moran: এনকাউণ্টাৰত গুলীবিদ্ধ দুধৰ্ষ অপৰাধী অৰুণ কুৰ্মী Published on: 1 hours ago

ডিব্ৰুগড় জিলাৰ মৰাণ আৰক্ষী থানাৰ অন্তৰ্গত ২ নং কাচমাৰীত মঙলবাৰে সন্ধিয়া প্ৰায় 8 মান বজাত আৰক্ষীৰ এনকাউণ্টাৰত গুলীবিদ্ধ হয় এজন দুধৰ্ষ অপৰাধী (Encounter in Moran) ৷ ২ নং কাচমাৰী গাঁৱৰ মৃত সত্যনাৰায়ন কুৰ্মীৰ পুত্ৰ ভোটকু ওৰফে বিকাশ ওৰফে অৰুণ কুৰ্মী (২৮) দীৰ্ঘদিনৰ পৰা বিভিন্ন অপৰাধজনিক ঘটনাৰ সৈতে জড়িত আছিল ৷ অপৰাধীজনৰ ঘৰলৈ আৰক্ষী অহা বুলি জানিব পাৰি অৰুণ কুৰ্মীয়ে ঘৰৰ কাষৰ বাগানলৈ বুলি পলাবলৈ চেষ্টা কৰাৰ লগতে পিষ্টলেৰে আৰক্ষীক আক্ৰমণৰ চেষ্টা কৰাৰ সময়তে আৰক্ষীয়ে দুই জাই গুলী ফুটাবলৈ বাধ্য হয় (Robber gets injured during police encounter in Moran) ৷ আৰক্ষীৰ এনকাউণ্টাৰত সোঁভৰিত গুলী লগা অৰুণ কুৰ্মীক মৰাণ ৰাজ্যিক চিকিৎসালয়লৈ নিয়া হয় যদিও উন্নত চিকিৎসাৰ বাবে ডিব্ৰুগড় অসম চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়লৈ প্ৰেৰণ কৰে ৷ আৰক্ষীয়ে অৰুণ কুৰ্মীৰ পৰা দুটা সজীৱ গুলী, দুটা মেগজিন, তিনিটা খালি কাৰ্টিজসহ দুটা পিষ্টল উদ্ধাৰ কৰে ৷ ইয়াৰে এটা .২২ আৰু আনটো .৩২ পিষ্টল ৷ উল্লেখ্য যে, বাইক চুৰি লগতে বিভিন্ন অপধৰাত জড়িত অৰুণ কুৰ্মীয়ে ইতিমধ্যেই পাঁচবাৰ জেললৈ গৈছে । মৰাণ, ডিমৌ আদি বহু থানাত অৰুণ কুৰ্মী বিৰুদ্ধে ৰুজু হৈ আছে গোচৰ ।