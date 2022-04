.

অসমীয়াৰ বাপতি সাহন বিহুক চূড়ান্ত অপমান বহিৰাগত কোম্পানীৰ

অসমীয়াৰ বাপতি সাহন বিহুক চূড়ান্ত অপমান এটা বহিৰাগত কোম্পানীৰ । সমাগত হেঁপাহৰ ৰঙালী বিহুৰ বিজ্ঞাপনৰ নামত এম বাজাৰ কোম্পানীয়ে অসমীয়া ঢোলৰ সলনি ব্যবহাৰ কৰিছে ঢুলকিৰ ফটো (M Bazar uses Dholki photos instead of Assamese dhol in ad for Rongali Bihu)। যাকলৈ ক্ষুব্ধ হৈ পৰিছে বিলাসীপাৰা আঞ্চলিক ছাত্ৰ সন্থাৰ লগতে বিলাসীপাৰাবাসী ৰাইজ । ইতিমধ্যে এম বাজাৰ শ্বপিং মলৰ কৰ্তৃপক্ষৰ বিৰুদ্ধে তীব্ৰ প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰিছে সংগঠনটোৱে । শীঘ্ৰেই বিহুক বিকৃত ৰূপত উপস্থান কৰা বেনাৰ আঁতৰ নকৰিলে তীব্ৰ গণতান্ত্ৰিক আন্দোলনৰ হুংকাৰ প্ৰদান কৰিছে বিলাসীপাৰা আছুৱে ।