Published on: 50 minutes ago

লখিমপুৰ জিলাৰ ধলপুৰৰ বনপূৰৈ জামুগুৰিত ৰাজ্যৰ ভিতৰতে পোন প্ৰথমবাৰৰ বাবে অনুষ্ঠিত হ’ব ৰাজসূয় যজ্ঞ (Rajsuya jagya to be held for the first time) ৷ অহা ১২ মাৰ্চৰ পৰা ১৮ মাৰ্চলৈ সাতদিনীয়া কাৰ্যসূচীৰে নাৰায়ণপুৰৰ বনপুৰৈ-জামুগুৰি পাৰঘাটৰ ব্ৰহ্মপুত্ৰ আৰু সোঁৱণশিৰি নদীৰ সংগমস্থলীৰ কাষত থকা শ্ৰীশ্ৰী পঞ্চানন মুহিবাবা মহাক্ষেত্ৰত অনুষ্ঠিত হ’ব এই ৰাজসূয় যজ্ঞ (Rajsuya jagya to be held in Assam) ৷ অসম চৰকাৰৰ সহযোগিতাত অনুষ্ঠিত হ’ব লগা ৰাজসূয় যজ্ঞৰ বাবে ইতিপূৰ্বে ব্ৰহ্মপুত্ৰ-সোঁৱণশিৰি সুঁতিৰ বনপুৰৈ-জামুগুৰি পাৰঘাটৰ কাষৰ চাপৰিৰ পঞ্চাশ বিঘা মাটিত চলিছে বিশাল আয়োজন ৷