.

সমাগত পৌৰসভা নিৰ্বাচন সন্দৰ্ভত তিতাবৰ ৰাইজৰ মতামত Published on: 10 minutes ago

Koo_Logo Versions

৬ মাৰ্চত ৰাজ্যৰ ৮০ খন পৌৰসভাৰ বাবে অনুষ্ঠিত হ'ব নিৰ্বাচন(public opinion on Municipal Elections at Titabar) । ১৫ ফেব্ৰুৱাৰীত প্ৰাৰ্থীসকলৰ বাবে মনোনয়ন পত্ৰ দাখিল অন্তিমটো দিন আৰু ৯ মাৰ্চত হ'ব ভোট গণনা । তিতাবৰতো মুঠ ১০ ৱাৰ্ডত বাবে অনুষ্ঠিত হ'ব পৌৰসভা নিৰ্বাচন(Assam Municipal Election 2022) । অৱশ্যে এইবাৰ বেলটৰ পৰিবৰ্তে EVM দ্বাৰা পৌৰসভাৰ নিৰ্বাচন অনুষ্ঠিত কৰাৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা হৈছে । বিগত কাৰ্য্যকালত বিৰোধী কংগ্ৰেছৰ দখলত থকা তিতাবৰ পৌৰসভা নিৰ্বাচনত উদ্ধাৰৰ বাবে(Municipal Elections at Titabar)শাসকীয় বিজেপি দলে উঠিপৰি লগা দেখা গৈছে । পৌৰসভা নিৰ্বাচনত এইবাৰ তিতাবৰৰ ৰাইজে কেনে প্ৰাৰ্থী বিচাৰে আহক জানো তিতাবৰ ৰাইজৰ পৰাই...