বুধবাৰে পুৱতি নিশা কামৰূপ আৰক্ষীয়ে অভিযান চলাই বঙাইগাঁৱত এখন নৈশ বাছৰ পৰা দুই আফিং সৰবৰাহকাৰীক আটক কৰিছিল ৷ আটকাধীন আফিং সৰবৰাহকাৰী পাঞ্জাৱৰ জলন্ধৰৰ দলবিন্দৰ সিং আৰু ৰঙিয়াৰ পিতাম্বৰ হাটবজালীৰ ইজ্ৰাইল আলীৰ স্বীকাৰোক্তিৰ ভিত্তিত মূল আফিং সৰবৰাহকাৰী ৰঙিয়াৰ উদিয়ানাৰ কুখ্যাত ড্ৰাগছ মাফিয়া প্ৰদীপ চৌধুৰীক আটক কৰিবলৈ সক্ষম হয় (Drugs mafia arrested by Rangia police) ৷ বুধবাৰে ৰঙিয়াত কামৰূপ জিলাৰ আৰক্ষী অধীক্ষক হিতেশ ৰয়ে এখন সংবাদমেলৰ জৰিয়তে সদৰি কৰে এই তথ্য (Press conference of Kamrup SP at Rangia) ৷ এই অভিযানত আৰক্ষীয়ে 6 কেজি 540 গ্ৰাম আফিং জব্দ কৰাৰ (Opium Suppliers arrested by Rangia police) লগতে নগদ 2 লাখ 19 হাজাৰ টকা আৰু কেইবাটাও মোবাইল ফোন জব্দ কৰে ৷