কাজিৰঙাৰ কঁহৰা বনাঞ্চলত ৰাষ্ট্ৰপতি ৰামনাথ কোবিন্দৰ চাফাৰী Published on: 5 minutes ago

কাজিৰঙাৰ কহঁৰা বনাঞ্চলত দেওবাৰে পুৱা হাতী চাফাৰী আৰু জীপ চাফাৰী উপভোগ কৰে ৰাষ্ট্ৰপতি ৰামনাথ কোবিন্দে (President Kovind visited the Kaziranga National Park) ৷ পৰিয়ালসহ কঁহৰাৰ মিহিমুখত উপস্থিত হৈ ৰাষ্ট্ৰপতিগৰাকী হাতী চাফাৰী, জীপ চাফাৰীৰে কাজিৰঙাৰ নৈসৰ্গিক পৰিৱেশ আৰু সৌন্দৰ্য উপভোগ কৰে (President witnessed the magnificent flora and fauna in Assam) ৷ ৰাষ্ট্ৰপতিগৰাকীৰ এই যাত্ৰাত সংগ দিয়ে কেবিনেট মন্ত্ৰী অতুল বৰাই । চাফাৰীৰ পিছতেই কহঁৰাত থকা বন বিভাগৰ সভাগৃহত অনুষ্ঠিত হ’বলগীয়া এক বিশেষ অনুষ্ঠানত অংশ ল’ব ৰাষ্ট্ৰপতিগৰাকীয়ে (Ramnath Kovind Assam Visit) ৷