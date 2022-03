.

Holi Preparation at Samaguri Satra : ফল্গু উৎসৱক লৈ উখল-মাখল পৰিৱেশ চামগুৰি সত্ৰত Published on: 51 minutes ago

সমাগত শ্ৰীশ্ৰী কৃষ্ণৰ ফাকুৱা তথা দৌলযাত্ৰা মহোৎসৱ । চলিত মাহৰ ১৭ তাৰিখৰ পৰা তিনিদিনীয়া কাৰ্যসূচীৰে মাজুলীৰ শ্ৰীশ্ৰী চামগুৰি সত্ৰত অনুষ্ঠিত হ’ব দৌলযাত্ৰা মহোৎসৱ (Preparation for Holi celebration in Samguri Satra)। ৰাজ্যৰ ভিন্ন প্ৰান্তৰ লেখীয়াকৈ মাজুলীৰ এইখন সত্ৰতো সত্ৰীয়া ৰীতি-নীতিৰে অনুষ্ঠিত হ’বলগীয়া এই মহোৎসৱৰ প্ৰস্তুতি ইতিমধ্যে তুংগত উঠিছে ৷ সৰ্বতোপ্ৰকাৰে সজাই পৰাই তোলা হৈছে চামগুৰি সত্ৰক (Holi Preparation at Samaguri Satra) । এক কথাত ক’বলৈ গ’লে, ফাকুৱা বা দৌল মহোৎসৱক লৈ উখল-মাখল পৰিৱেশে বিৰাজ কৰিছে মাজুলীৰ চামগুৰি সত্ৰত । আয়তীসকলৰ হৰিনামেৰে মুখৰিত হৈ পৰিছে চামগুৰি সত্ৰৰ বাকৰি ।