পৰম্পৰাৰ ধ্বজাবাহক মাজুলীৰ গড়মূৰ সত্ৰত বোকাখেল Published on: 1 hours ago

সমগ্ৰ ৰাজ্যত আবিৰৰ উৎসৱ ফাকুৱা উলহ-মালহেৰে উদযাপন কৰা হৈছে (Holi celebration in Assam) ৷ সমান্তৰালভাৱে বৰ্ণাঢ্য কাৰ্যসূচীৰে মাজুলীৰ সত্ৰানুষ্ঠান সমূহৰ লগতে গড়মূৰ বৰ সত্ৰতো উদযাপন কৰা হৈছে ফল্গুৎসৱ (People celebrate Holi festival on the the river island Majuli) ৷ আজি ঐতিহাসিক গড়মূৰ সত্ৰৰ ভকত বৈষ্ণৱ সকলে আবিৰৰ গীতৰ তালে তালে ৰং ধেমালী কৰাৰ লগতে বছৰ বছৰ ধৰি চলি অহা বোকা খেল খেলি আনন্দ উপভোগ কৰে ।