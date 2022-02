.

পেঙেৰী থানা ঘেৰাও স্থানীয় লোকৰ Published on: 1 hours ago

তিনিচুকীয়া জিলাৰ পেঙেৰী থানাৰ সন্মুখত শতাধিক পুৰুষ মহিলাৰ উত্তাল প্ৰতিবাদ(Protest in front of Pengeri police station) । অঞ্চলটোত বহুলভাৱে ব্যৱহৃত ড্ৰাগছ-কানি অবাধ ব্যৱসায় বন্ধ কৰাৰ বাবে আৰক্ষী আৰু জিলা প্ৰশাসনক কঠোৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণৰ দাবী জনাই এই প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰে স্থানীয় লোকে(Anti drugs protest in pengeri) । তিনিচুকীয়া জিলাৰ বিশেষকৈ অসম-অৰুণাচল সীমান্তৱৰ্তী বুঢ়িদিহিং, বৰডুমচা, পেঙেৰী, ফিল'বাৰী আদি অঞ্চলত ড্ৰাগছ-কানিৰ লগতে অৰুণাচলী সুৰাৰ অবাধ প্ৰচলনে যুৱ প্ৰজন্মক পংগু কৰাৰ লগতে তেওঁলোক অপৰাধমূলক কাৰ্যৰ লগত জড়িত হৈ পৰিছে ৷ যাৰবাবে এই অঞ্চলমূহত ড্ৰাগছ-কানি তথা মদ-ভাঙৰ অবাধ প্ৰচলন বন্ধৰ দাবীত অঞ্চলটোৰ স্থানীয় লোকসকলে ধাৰাবাহিক প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী ৰূপায়ণ কৰি আহিছে ।