মাজুলীৰ ৰাইজে এতিয়া ভাষণ নুশুনে, একচন বিচাৰে: মিচিং কাউনঞ্চিলৰ চীফ পৰামানন্দ চাৰীংগীয়া

‘‘চিত্তৰঞ্জন বসুমতাৰী বাহিৰৰ মানুহ ৷ এটাও যদি ভোট নাপাই, তেন্তে লাজ পাব চিত্তৰঞ্জনে ৷ সেয়ে মাজুলীবাসীয়ে মাত্ৰ এটাহে ভোট দিয়ক চিত্তৰঞ্জনক ৷ বাকী সকলো ভোট দিয়ক ভূৱন গামক ৷’’ শনিবাৰে মাজুলীত ভূৱন গামৰ হৈ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ (Paramanonda Saringia campaign for bjp candidate Bhuvan gam in Majuli) চলাবলৈ আহি এই মন্তব্য কৰে মিচিং অট’ন’মাচ কাউনঞ্চিলৰ চীফ পৰামানন্দ চাৰীংগীয়াই ৷ উল্লেখ্য যে, মাজুলীত এতিয়া বলিছে উপ-নিৰ্বাচনৰ গৰম বতাহ (Majuli by election 2022) । উপ নিৰ্বাচনৰ দিন যিমানেই ওচৰ চাপি আহিছে, সিমানেই বিভিন্ন ৰাজনৈতিক দলৰ নেতাই ভীৰ কৰিছেহি মাজুলীত । বিজেপি মিত্ৰ জোঁটৰ প্ৰাৰ্থী ভূৱন গামৰ হৈ প্ৰচাৰ চলোৱাৰ বাবে শনিবাৰে মাজুলীত উপস্থিত হয়মিচিং অট’ন’মাচ কাউনঞ্চিলৰ চীফ পৰামানন্দ চাৰীংগীয়া । মিচিং অট’ন’মাচ কাউনঞ্চিলৰ চীফগৰাকীয়ে ভূৱন গাম জয়ী হোৱাটো ১০০ শতাংশই নিশ্চিত বুলি মন্তব্য কৰে ৷ কিয়নো মাজুলীৰ ৰাইজে এতিয়া ভাষণ নুশুনে, একচন বিচাৰে ৷ এই একচন অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা আৰু দেশৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোডীয়ে কৰি আছে বুলি তেওঁ উল্লেখ কৰে ৷