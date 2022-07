.

Zubeen Garg hospitalized : চিন্তাৰ কাৰণ নাই বুলি জনালে চিকিৎসকে

ডিব্ৰুগড়ৰ সঞ্জীৱনী হাস্পতালত ভৰ্তি যুৱ প্ৰজন্মৰ হাৰ্টথ্ৰৱ জুবিন গাৰ্গ (Zubin Garg admitted to Sanjeevani Hospital in Dibrugarh)। বাথৰুমত পিছলি পৰি মূৰত আঘাত পাইছিল জুবিন গাৰ্গে । সম্প্ৰতি বিপদমুক্ত শিল্পীগৰাকী । মুখ্যমন্ত্ৰী ড০ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাইও শিল্পীগৰাকীৰ স্বাস্থ্যৰ বুজ লৈছে । উল্লেখ্য যে জোনাইত সংগীতানুষ্ঠানৰ পিছত ডিব্ৰুগড়ৰ মনোহাৰী ৰিজৰ্টত আছিল শিল্পীগৰাকী । কিন্তু ৰিজৰ্টত থকা সময়তে বাথৰুমত পিছলি পৰি তেওঁ আঘাতপ্ৰাপ্ত হয় । লগে লগে জুবিন গাৰ্গক ভৰ্তি কৰোৱা হয় সঞ্জীৱনী হাস্পতালত (Zubeen Garg hospitalized in Dibrugarh)। স্বাস্থ্যৰ ক্ষেত্ৰত কোনো চিন্তাৰ কাৰণ নাই বুলি জানিবলৈ দিছে চিকিৎসকে । জানিব পৰা মতে জুবিন গাৰ্গৰ মূৰত পাঁচটাকৈ চিলাই পৰিছে । সম্প্ৰতি হাস্পতালখনৰ ICU ত ভৰ্তি শিল্পীগৰাকী । প্ৰয়োজনত উন্নত চিকিৎসাৰ বাবে দিল্লীলৈ লৈ যোৱাৰ ব্যৱস্থা কৰিব চৰকাৰে । জুবিন গাৰ্গৰ উন্নত চিকিৎসাৰ বাবে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে নিৰ্দেশ দিছে উপায়ুক্তক ।