.

Youth dead in Haryana: দুৰ্ঘটনাত হাৰিয়ানাত মৃত্যু কলগাছিয়াৰ যুৱকৰ Published on: 5 hours ago

Koo_Logo Versions

বহিঃৰাজ্যত মৃত্যু অসমৰ যুৱকৰ । এটা পথ দুৰ্ঘটনাত হাৰিয়ানাত মৃত্যু হয় বালিকুৰি এন চি গাঁৱৰ এজন যুৱকৰ(Youth of Kalgachia died in Haryana) । কলগাছিয়া আৰক্ষী থানাৰ অন্তৰ্গত বালিকুৰি এন চি গাঁৱৰ চান মিঞাৰ পুত্ৰ ছুফিয়ান আলীয়ে পৰিয়ালসহ কাম কৰিবলৈ গৈছিল হাৰিয়ানাত । যুৱকজনে পেলনীয়া সামগ্ৰী বুটলা কাম কৰিছিল যদিও শুক্ৰবাৰে গুৰগাঁও জিলাৰ খিৰিকি গাঁৱত প্লাষ্টিক বুটলি থকা অৱস্থাত পুৱাৰ ভাগত তীব্ৰ বেগী এখন বাহনে খুন্দা মাৰি পলায়ন কৰে । ফলত থিতাতে মৃত্যু হয় যুৱকজনৰ(Youth dead in road accident) । পিছত ভাটিকা থানাৰ আৰক্ষীয়ে মৃতদেহ উদ্ধাৰ কৰি থানালৈ লৈ যায় । পৰিয়ালৰ একমাত্ৰ উপাৰ্জনকাৰী ছুফিয়ানৰ অকাল মৃত্যুত পৰিয়ালটো কান্দোনত ভাগি পৰিছে ।