জাঁজী নৈত গা ধুবলৈ গৈ সন্ধানহীন হোৱা মিণ্টুৰ মৃতদেহ উদ্ধাৰ Published on: 2 hours ago

জাঁজী নদীত গা ধুবলৈ গৈ সন্ধানহীন হোৱা মিন্টু দাস ( ৩২)ৰ মৃতদেহ উদ্ধাৰ কৰা হৈছে (Youth lost his life in Janji river)৷ বুধবাৰে পুৱা যোৰহাট জিলাৰ মৰিয়ণিৰ চেলেংহাট আৰক্ষী চকীৰ অন্তৰ্গত জাঁজী নদীত গা ধুবলৈ যাওঁতে নদীত পৰি সন্ধানহীন হৈছিল মিন্টু ৷ নদীত গা ধুই থকা অৱস্থাতেই যুৱকজনক উটুৱাই নিয়া প্ৰত্যক্ষ কৰিছিল একাংশ লোকে (Youth death at Amguri) ৷ তাৰ পিছতেই অঞ্চলটোত হুৱা-দুৱাৰ সৃষ্টি হয় ৷ এই ঘটনাৰ পিছতে স্থানীয় লোক আৰু এছ ডিআৰ এফে সন্ধান চলাই যদিও যুৱকজনৰ কোনো সন্ধান লাভ কৰা নাছিল ৷ অৱশেষত বিয়লি স্থানীয় যুৱকৰ এটা দলে নদীৰ পৰা উদ্ধাৰ কৰিবলৈ সক্ষম হয় মিণ্টুৰ মৃতদেহ (Body rescued in Janji river) ৷