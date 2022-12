.

Wild Elephant attack: সোণাৰিৰ মঞ্জুশ্ৰী বাগিচাত হাতীৰ আক্ৰমণত দুজনৰ মৃত্যু Published on: 3 hours ago

সোণাৰিৰ মঞ্জুশ্ৰী চাহ বাগিচাত সংঘটিত হৈছে এক শোকাৱহ ঘটনা (Wild Elephant attack in Sonari) । নিশা বন্যহস্তীৰ আক্ৰমণত প্ৰাণ গ’ল দুজনকৈ যুৱকৰ (Youths killed in an elephant attack) । দেওবাৰে নিশা বৰদিন উদযাপন কৰি ঘৰলৈ উভতি অহাৰ সময়তে মঞ্জুশ্ৰী বাগিচাৰ ১০ নং লাইনত বনৰীয়া হাতীৰ আক্ৰমণ নিহত হয় বিকাশ তাঁতী(১৯) আৰু গোবিন তাঁতী(১৮) নামৰ দুই যুৱকৰ । বন্যহস্তীৰ আক্ৰমণত দুই যুৱকৰ মৃত্যু হোৱাৰ পাছতে অঞ্চলটোত সৃষ্টি হয় উত্তপ্ত পৰিস্থিতিৰ । মৃতকৰ পৰিয়ালক উচিত ক্ষতিপূৰণ আৰু হাতী মানুহৰ সংঘাতৰ সমস্যা সমাধানৰ দাবীত ক্ষোভিত ৰাইজে বন বিষয়া ধীমাংশু শইকীয়াক ঘেৰাও কৰি জবাবদিহি কৰে । অৱশ্যে নিহতৰ পৰিয়ালক ক্ষতিপূৰণ দিয়াৰ আশ্বাস প্ৰদান কৰে বন বিভাগ আৰু চৰাইদেউ জিলা প্ৰশাসনে ।