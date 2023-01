Published on: 57 minutes ago

মাজুলীত গঁড়ৰ আক্ৰমণত আহত এজন যুৱক (Youth injured by rhino attack in Majuli) । মাজুলীৰ লুইত খাবলুৰ হস্তীনা পুৰত সংঘটিত হৈছে এই ঘটনা । আজি পুৱা লেখন মিলি নামৰ যুৱক জনক আক্ৰমণ কৰিছে গড়ে । ৰাতিপুৱা পথাৰত হাল বাই থকা অৱস্থাত যুৱক জনক পাছফালৰ পৰা আক্ৰমণ কৰে গড়ে । বৰ্তমান গঁড়তো পাভ ৰিজাৰ্ভ লখিমপুৰত অৱস্থান কৰি আছে বুলি বন বিভাগৰ লোকে জানিবলৈ দিছে । খাদ্যৰ সন্ধানত কাজিৰঙাৰ পৰা ওলাই অহা কেইবাটাও গঁড়ে আজি কেইবামাহো ধৰি মাজুলীৰ বিভিন্ন অঞ্চলত বিচৰণ কৰি ফুৰিছে । এই গঁড় কেইটাই মাজুলীৰ বিভিন্ন ঠাইত কৃষকৰ খেতি বাতিও নষ্ট কৰিছে । বন বিভাগৰ লোকে কাজিৰঙাৰ পৰা ওলাই অহা এই গড়কেইটাক পুনৰ কাজিৰঙালৈ খেদি পঠোৱাৰ চেষ্টা চলাই আছে যদিও আজি পৰ্যন্ত গঁড় কেইটাক খেদাই পঠাবলৈ সক্ষম হোৱা নাই (Rhino free roam in Majuli)। গঁড়ৰ মুক্ত বিচৰণে আতংকৰ সৃষ্টি কৰিছে মাজুলীৰ সৰ্বসাধাৰণৰ মাজত ৷