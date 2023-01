Published on: 2 hours ago

আজি হেঁপাহৰ ভোগালীৰ উৰুকা (Bhogali Bihu 2023)। চৌপাশে ভোগালীক লৈ এক উখল-মাখল পৰিৱেশ । উৰুকাৰ নিশা লগে ভাগে এসাজ খাবলৈ সাজু হৈছে সকলো (Today is Uruka of Bhogali Bihu)। মাঘৰ উৰুকা বুলি ক’লেই মনলৈ আহে ঐতিহাসিক শিৱসাগৰৰ ৰংচাই ৷ শিৱসাগৰৰ ৰংচাই বুলি ক’লে ইয়াত মাছ ধৰাৰ এক সুকীয়া মাদকতা আছে ৷ পূৰ্বৰ দৰে এইবাৰো উৰুকাৰ দিনা পুৱতি নিশা পৰাই ৰংচাই পাতৰ হাবিত বহু যুৱক লগ হৈ উলাই আহিল মাছ ধৰিবলৈ (Fishing in Sivasagar) ৷