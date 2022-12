.

Escape from rehabilitation camp: নিচামুক্তি কেন্দ্ৰৰ পৰা দিন দুপৰতে পলায়ন কৰিলে ১৬ যুৱকে Published on: 9 hours ago

Koo_Logo Versions

নগাঁৱৰ পুৰণিগুদামৰ পাৰঘাটস্থিত পিঅ’ৰ লাইফ ফাউণ্ডেশ্যন(Pure life foundation Nagaon) নামৰ নিচামুক্তি কেন্দ্ৰটোৰ গ্ৰীল ভাঙি পলাল নিচাসক্ত যুৱক ৷ মঙলবাৰে দিনদুপৰতে পাকঘৰৰ গ্ৰীল ভাঙি পলায়ন কৰিলে ১৬ জনকৈ যুৱকে (Flee from rehabilitation camp in Nagaon) ৷ যুৱককেইজন পলায়ন কৰাৰ দৃশ্য বন্দী হৈ আছে চিচিটিভি কেমেৰাত ৷ কেন্দ্ৰটোৰ তত্ত্বাৱধায়কগৰাকীয়ে বজাৰ কৰিবলৈ যোৱাৰ সময়তে সংঘটিত হয় ঘটনাটো ৷ অভিযোগ অনুসৰি কেন্দ্ৰটোত থকা আন দুজনমান যুৱকে বাকীসকলক ভয়-ভাবুকি দি পলায়ন কৰিবলৈ বাধ্য কৰায় (Escape from Pure life foundation) ।