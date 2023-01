.

Youth drowns to death : গোলাঘাটৰ মৰঙি তেলীয়া গাৱঁত যুৱকৰ সলিল সমাধি Published on: 51 minutes ago

গোলাঘাট জিলাৰ মৰঙি তেলীয়া গাৱঁত শোকাৱহ ঘটনা । পুখুৰীৰ পানীত পৰি মৃত্যু হয় ১৯ বছৰীয়া এজন যুৱকৰ (Youth drowns in Golaghat)। মৰঙিৰ তেলীয়া গাৱঁৰ ৰাজোৱাৰ বস্তিত সংঘটিত হয় এই ঘটনা । ঘৰৰ বাৰীত থকা এটা পুখুৰীত পৰি মৃত্যু হয় যুৱকজনৰ । মৃত যুৱকজনৰ নাম ৰাজেশ ৰাজোৱাৰ বুলি জানিব পৰা গৈছে । যুৱকজন বৃহস্পতিবাৰৰ বিয়লিৰ পৰা সন্ধানহীন হৈ আছিল । পৰিয়ালৰ লোকে অনুসন্ধান কৰি থকাৰ সময়তে বাৰীৰ চৌহদত থকা সৰু এটা পুখুৰীত মৃত অৱস্থাত যুৱকজনক উদ্ধাৰ কৰে (Youth dies after drowning in Golaghat) ৷ ইতিমধ্যে নুমলীগড় আৰক্ষী ঘটনাস্থলীত উপস্থিত হৈ মৃতদেহটো মৰণোত্তৰ পৰীক্ষাৰ বাবে গোলাঘাট কুশল কোৱঁৰ অসামৰিক চিকিৎসালয়লৈ প্ৰেৰণ কৰিছে । ঘটনা সন্দৰ্ভত তদন্তও আৰম্ভ কৰিছে আৰক্ষীয়ে ।