Assam Flood: ৰহাৰ ফুলগুৰিত বাঢ়নী পানীত পৰি যুৱকৰ মৃত্যু Published on: 12 minutes ago

ৰহাৰ ফুলগুৰিত বাঢ়নী পানীত পৰি বুধবাৰে মৃত্যু হল এজন যুৱকৰ (One dead in flood at Raha) । মৃত যুৱকজনৰ নাম নয়নমনি ডেকা । জানিব পৰা মতে, যুৱকজনে নাও লৈ বাঢ়নী পানীত গৰুৰ বাবে ঘাঁহ কাটিবলৈ গৈছিল । ঘাঁহ কাটি থাকোতেই নাৱৰ পৰা পিচলি দ’ পুখুৰীত পৰি মৃত্যু হয় যুৱকজনৰ । পাছত স্থানীয় ৰাইজে উদ্ধাৰ কৰে যুৱকজনৰ মৃতদেহ ।