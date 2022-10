.

NEP 2020 : মাজুলীত ৰাষ্ট্ৰীয় শিক্ষা নীতি সন্দৰ্ভত কৰ্মশালা Published on: 29 minutes ago

বুধবাৰে অসম কলেজ শিক্ষক সন্থা, মাজুলী মাণ্ডলিক সমিতিৰ উদ্যোগত আৰু জেংৰাইমুখ মহাবিদ্যালয়ৰ সহযোগত জেংৰাইমুখ মহাবিদ্যালয়ত 'ৰাষ্ট্ৰীয় শিক্ষানীতি ২০২০ (National Education Policy 2020) : প্ৰত্যাহ্বান আৰু সম্ভাৱনা' শীৰ্ষক এক কৰ্মশালা অনুষ্ঠিত হয় (Workshop on NEP in Majuli) । উক্ত কৰ্মশালাত অসম চৰকাৰৰ শিক্ষা উপদেষ্টা (Education advisor of Assam Govt) ডঃ ননীগোপাল মহন্তই (Nani Gopal Mahanta) মুখ্য অতিথি তথা নিদিষ্ট বক্তা হিচাপে অংশগ্ৰহণ কৰে । ডঃ ননীগোপাল মহন্তক মাজুলীৰ ৫ খন মহাবিদ্যালয়ৰ ৫ টাকৈ সাংস্কৃতিক দলে মিচিং গোমৰাগ নৃত্য, দেউৰী বিহু, অসমীয়াৰ বাপতি সাহোন বিহু আৰু সত্ৰীয়া সংস্কৃতিৰ গায়ন-বায়নেৰে আদৰণি জনায় । আজি জেংৰাইমুখ মহাবিদ্যালয়ত অনুষ্ঠিত উক্ত কৰ্মশালাখন সঞ্চালনা কৰে মাজুলী মহাবিদ্যালয়ৰ অধ্যাপক ডঃ ৰাজেন বৰাই । কৰ্মশালাৰ উদ্ধোধনী ভাষণ প্ৰদান কৰে মাজুলী জিলাৰ উপায়ুক্ত পুলক মহন্তই ।