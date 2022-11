.

Worker struck by grader: সোণাৰিত গ্ৰেডাৰে মহতিয়ালে শ্ৰমিকক Published on: 28 minutes ago

সোণাৰিত বুধবাৰে সংঘটিত হৈছে এক অঘটন । পথ নিৰ্মাণত জড়িত গ্ৰেডাৰে মহতিয়ালে শ্ৰমিকক । সোণাৰিৰ মিৰিপথাৰত সংঘটিত হয় এই দুৰ্ঘটনা । নিৰ্মীয়মান নাহৰআলিত নিয়োজিত এজন শ্ৰমিকক পথ নিৰ্মাণত জড়িত এখন গ্ৰেডাৰে (Grader was doing road works) মহতিয়াই নিয়াৰ ফলত গুৰুতৰভাৱে আঘাতপ্ৰাপ্ত হয় (Worker struck by grader at Sonari) । আহত শ্ৰমিকজন পাঠশালাৰ আশীষ শ্বেখ বুলি জানিব পৰা গৈছে । সম্প্ৰতি উন্নত চিকিৎসাৰ বাবে ডিব্ৰুগড়লৈ প্ৰেৰণ কৰা হৈছে শ্ৰমিকজনক। আনহাতে, এই দুৰ্ঘটনাৰ পাছত নিৰ্মাণ কাৰ্য বন্ধ কৰি দিছে শ্ৰমিকসকলে ।