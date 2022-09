.

মুন্নাভাই এম বি বি এছ: ভুল চিকিৎসাৰ বলি হৈ মহিলাৰ মৃত্যু Published on: 5 hours ago

মেৰাপানীত মুন্নাভাই এম বি বি এছ ৰূপী চিকিৎসকৰ দপদপনি (Munna bhai MBBS at Merapani ) ৷ 16 ছেপ্টেম্বৰত মেৰাপানীৰ গণকপুখুৰীৰ এগৰাকী মহিলাই মূৰৰ বিষত আক্ৰান্ত হৈ থকাৰ কাৰণে চিকিৎসাৰ বাবে মেৰাপানী চিকিৎসালয়লৈ আহিছিল ৷ কিন্তু ধনৰ অভাৱৰ বাবে চিকিৎসকে সেইদিনা চিকিৎসা নকৰি ঘৰলৈ পঠিয়াই দিয়ে ৷ অৱশেষত উপায়হীন হৈ মহিলাগৰাকীৰ ঘৰৰ পৰিয়ালে দীপক চুতীয়া নামৰ এজন গাঁৱলীয়া চিকিৎসকক মাতি চেলাইন, বেজি দিওতেই মৃত্যু ঘটে মাতু দাস(৩৫) নামৰ মহিলা গৰাকীৰ (Woman dies of wrong treatment by doctors) ৷ এই ঘটনাৰ পিছতে গাঁৱৰ পৰা পলায়ন কৰে দীপক চুতীয়াই ৷ ইতিমধ্যে মুন্নাভাইৰূপী দীপকৰ বিৰুদ্ধে মেৰাপানী আৰক্ষী থানাত মহিলাগৰাকীৰ পৰিয়ালৰ লোকে এজাহাৰ দাখিল কৰিছে (Case against doctor) ৷