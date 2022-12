.

Wild buffalo attack: বনৰীয়া ম'হৰ আক্ৰমণত প্ৰাণ হেৰুৱালে মহিলাই Published on: 6 minutes ago

Koo_Logo Versions

ৰাজ্যত হাতী-মানুহৰ সংঘাতে ভয়ংকৰ সমস্য়াৰ সৃষ্টি কৰাৰ সময়তে জোনাইত দেখিবলৈ পোৱা গৈছে বনৰীয়া ম'হৰ ত্ৰাস (Wild buffalo scare in Jonai) । জোনাইৰ ডেকাপাম পাইত গাঁৱত বিগত কেইবাদিনো ধৰি এটা বনৰীয়া ম'হে সৃষ্টি কৰিছে এক আতংকময় পৰিৱেশৰ(Wild buffalo terror in Jonai) । শনিবাৰে বনৰীয়া ম'হটোৰ আক্ৰমণত নিহত হয় এগৰাকী মহিলা (Woman died in wild buffalo attack in Jonai) । মহিলাগৰাকীৰ মৃত্যুৰ ঘটনাক লৈ সৃষ্টি এক উত্তপ্ত পৰিস্থিতি । বনবিভাগক ম'হটোৱে বিচৰণ কৰাৰ খবৰ দিয়াৰ পাছতো কোনো গুৰুত্ব নিদিয়াৰ অভিযোগ উত্থাপন কৰি উত্তেজিত ৰাইজে সাব্যস্ত কৰে তীব্ৰ প্ৰতিবাদ ।