Wild elephants roam in Kaliabor: কলিয়াবৰৰ জনাঞ্চলত আশ্ৰয় বিচাৰি বন্যহস্তীৰ জাক Published on: 9 minutes ago

বনাঞ্চল এৰি এতিয়া কলিয়াবৰৰ জনাঞ্চলত আশ্ৰয় লৈছে বন্যহস্তীৰ জাকে (Wild elephants roam in Kaliabor) ৷ প্ৰায় আঠ-নটা বন্যহস্তীৰ এটা জাকে খাদ্যৰ সন্ধানত নিশা ওলাই আহিল জনাঞ্চাললৈ ৷ উল্লেখ্য যে, যোৱা কেইবাদিন ধৰি বনৰীয়া হাতীৰ জাকটোৱে কলিয়াবৰৰ জনাঞ্চলত আশ্ৰয় গ্ৰহণ কৰি আছিল । কলিয়াবৰৰ আক্ৰুহী চুক, গোনামৰা, মাধতাৰিৰ কলঙৰ কাষৰ হাবিত আশ্ৰয় লৈ আছিল যদিও বন বিভাগ আৰু আৰক্ষীৰ ধাৰাবাহিক প্ৰচেষ্টাৰ ফলত বুধবাৰে নিশা হাতীৰ জাকটোক সেই স্থানৰ পৰা খেদি পঠিয়াবলৈ সক্ষম হয় । অৱশ্যে হাতীৰ জাকটোৱে অঞ্চলটোৰ জনসাধাৰণৰ কোনো ধৰণৰ ক্ষতিসাধন কৰা নাছিল (The herd of elephants did not cause any harm to people) ৷