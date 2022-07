.

Wild Elephant Roaming: নগাঁৱৰ পুৰণিগুদামত বন্যহস্তীৰ মুক্ত বিচৰণ Published on: 1 hours ago

Koo_Logo Versions

ৰাজ্যৰ ভিন্ন ঠাইত অব্যাহত আছে বন্যহস্তীৰ সন্ত্ৰাস (Threat of Wild elephant) ৷ খাদ্যৰ সন্ধানত বনাঞ্চলৰ পৰা জনাঞ্চললৈ ওলাই আহি বন্যহস্তীয়ে উপদ্ৰৱ চলোৱা দেখা যায় (Man elephant conflict in Assam)৷ শেহতীয়াকৈ অনুৰূপ ঘটনাই দেখিবলৈ পোৱা গ’ল নগাঁও চহৰৰ পুৰণিগুদামত ৷ পুৰণিগুদাম ৰে’লৱে ষ্টেচনৰ নিছেই সমীপত অৱস্থান বন্যহস্তীৰ (Wild elephants roam free near Nagaon Railway Station) ৷ বন্যহস্তীৰ এটি কণমানি পোৱালীসহ মাতৃয়ে অঞ্চলটোত বিচৰণ কৰি থকাৰ সমান্তৰালকৈ উপদ্ৰৱ চলাই গৈছে হাতীগাঁও, বিষয়াচুক আৰু ৰে’ল ষ্টেচনৰ সমিপত বসবাস কৰা ৰাইজক ৷ এই উপদ্ৰৱত সামান্য ক্ষতিসাধন হৈছে ঐতিহাসিক পুৰণিগুদাম বৰ মছজিদগৃহটোৰো ৷ বন বিভাগৰ লোক উপস্থিত হৈ বন্যহস্তী দুটাক উক্ত স্থানৰ পৰা খেদিবলৈ চেষ্টা কৰিছে যদিও ঘন জনবসতি প্ৰধান অঞ্চল হোৱাৰ বাবে হাতী দুটাক খেদাত অসুবিধাত পৰিছে বন বিভাগৰ লোকে । বন্যহস্তী দুটাই ৰে’ল লাইনৰ সমীপত অৱস্থান কৰাক লৈ অধিক সস্তম হোৱাৰ লগতে শংকাত পৰিছে বন বিভাগৰ লোক ।