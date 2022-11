.

Wild Elephant in Rangapara College: ৰঙাপৰা মহাবিদ্যালয়ত বন্যহস্তীৰ মুক্ত বিচৰণ Published on: 22 minutes ago

শোণিতপুৰ জিলাৰ ৰঙাপৰা মহাবিদ্যালয়ৰ চৌহদত বনৰীয়া হাতীৰ মুক্ত বিচৰণ (wild elephants in Rangapara college campus) । মহাবিদ্যালয়খনত প্ৰৱেশ কৰে দুটাকৈ বন্যহস্তী (wild elephant enters in to Rangapara College) । পিছত চৌহদৰ এখন পকীবেৰ ভাঙি ওলাই যায় বন্যহস্তী দুটা । খাদ্যৰ সন্ধানত প্ৰৱেশ কৰা বনৰীয়া হাতী দুটাই মহাবিদ্যালয়খনৰ কোনো সা-সম্পত্তি অনিষ্ট কৰা নাই যদিও ওলাই যোৱা পথ বিচাৰি নাপাই ভাঙি পেলায় চৌহদৰ পকীবেৰখন । উল্লেখ্য যে ৰঙাপৰা মহাবিদ্যালয়খনৰ কাষতে কেইবাটাও হস্তী দণ্ডী আছে । মহাবিদ্যালয় কৰ্তৃপক্ষই বনৰীয়া হাতীয়ে যাতে অহা-যোৱা কৰাত অসুবিধা নাপায় সেইবাবে হস্তী দণ্ডী সুৰক্ষিত কৰি ৰাখিছে । বনৰীয়া হাতী দুটা মহাবিদ্যালয়খনৰ চৌহদত প্ৰৱেশ কৰাত আৱাসিক ছাত্র-ছাত্ৰীসকল কিছু সময়ৰ বাবে শংকিত হৈ পৰে ।