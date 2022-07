.

Wild Buffalo Menace: ডিব্ৰুগড়ত বনৰীয়া ম'হৰ আক্ৰমণত আহত কৃষক Published on: 42 minutes ago

Koo_Logo Versions

ডিব্ৰুগড় জিলাৰ মৰাণত বনৰীয়া ম’হৰ সন্ত্ৰাস (Wild Buffalo Menace at Moran)। পুৰণি বলাইত বনৰীয়া ম'হৰ আক্ৰমণত গুৰুতৰভাৱে আহত হৈছে এজন কৃষক (Farmer seriously injured in wild buffalo attack) ৷ শুকুৰবাৰে নিশা নিজৰ কৃষি পথাৰত পহৰা দিবলৈ যাওঁতে বনৰীয়া ম'হে আক্ৰমণ কৰে কুম্ভ বৰা নামৰ কৃষকজনক ৷ আহত কৃষকজনক নিশাই খোৱাং প্ৰাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্ৰত ভৰ্তি কৰোৱা হয় ৷ ম'হৰ আক্ৰমণৰ ফলত চকুত গুৰুতৰ পায় কৃষকজনে ৷ তদুপৰি ভৰি আৰু কঁকালতো আঘাত পায় কৃষকজনে ৷ উল্লেখ্য যে ডিব্ৰুগড় জিলাৰ মৰাণ সমষ্টিৰ অন্তৰ্গত বলাই অঞ্চলত বনৰীয়া ম'হে দীৰ্ঘদিনৰ পৰা কৃষকসকলৰ খেতি পথাৰৰ শস্য নষ্ট কৰি আহিছে ৷ যাৰ ফলত কৃষকে নিশাৰ ভাগত খেতিপথাৰত পহৰা দিবলগীয়া পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হৈছে ৷ নিশা পথাৰত এনেদৰে পহৰা দিবলৈ যোৱাৰ সময়তে বনৰীয়া ম'হৰ আক্ৰমণত কৃষক আহত হোৱাৰ লগে লগে অঞ্চলটোত তীব্ৰ উত্তেজনাই বিৰাজ কৰিছে । বৰ্তমান কৃষকজন বিপদমুক্ত বুলি জানিবলৈ দিয়ে চিকিৎসকে ৷