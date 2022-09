.

আজি ৰাজ্যজুৰি উলহ মালহেৰে উদযাপন কৰা হৈছে বিশ্ব খনিকৰ বিশ্বকৰ্মা পূজা (Vishwakarma Puja in Assam) ৷ ৰাজ্যৰ ভিন্ন প্ৰান্তৰ লগতে নগাঁও প্ৰেছ ক্লাবত দিনজোৰা কাৰ্য্যসূচীৰে উদযাপন কৰা হৈছে বিশ্বকৰ্মা পূজা (Vishwakarma Puja celebrated in Nagaon)৷ নগাঁও প্ৰেছ ক্লাবৰ সাংবাদিকসকলৰ সহযোগত প্ৰত্যেক বছৰৰ দৰেই এইবাৰো নগাঁও প্ৰেছ ক্লাবত উদযাপন কৰা হয় পূজা (Vishwakarma Puja celebrated in Nagaon press club) ৷