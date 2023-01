.

Villagers Protest: দৰঙত সীমামূৰীয়া গাঁৱৰ জিলা সলনিৰ প্ৰতিবাদ ৰাইজৰ Published on: 24 minutes ago

১৪ খনকৈ জিলাৰ সীমামূৰীয়া গাঁও ৰদ-বদল কৰাৰ সিদ্ধান্তৰ পিছতেই জাঙুৰ খাই উঠিছে দৰং জিলাৰ দুটাকৈ পঞ্চায়তৰ ৰাইজ (villagers protest in Darrang for changing district) । ভেৰভেৰি বিল পঞ্চায়ত আৰু ঝাৰগাঁও পঞ্চায়তৰ ৰাইজে কোনো কাৰণতে বিটিআৰৰ (BTR) ওদালগুৰি জিলাৰ অন্তভুৰ্ক্ত নহয় । বিটিআৰৰ বাহিৰে অন্য যিকোনো জিলাত চৰকাৰে অন্তভুৰ্ক্ত কৰক অন্যথা ভয়ংকৰ আন্দোলনৰ ঘোষণা আমছুৰ উপদেষ্টা আইনুদ্দিন আহমেদৰ (AAMSU protest in Darrang) । ভেৰভেৰি বিলত দুই শতাধিক লোকে এই সন্দৰ্ভত চৰকাৰৰ বিৰুদ্ধে প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰে ।