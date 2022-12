.

Group of six Pythons found near canal: খাৱৈৰ সমীপতে 6 টা অজগৰৰ মনোমোহা দৃশ্য Published on: 1 hours ago

কেৰেলাৰ কোজিকোড চহৰত বিৰল দৃশ্য ৷ চহৰখনৰ উপনগৰৰ মাজেৰে বৈ যোৱা এটা খাৱৈৰ ওচৰতে 6 ডাল অজগৰ সাপ প্ৰত্যক্ষ কৰে স্থানীয় লোকে (Group of six Pythons found near canal)৷ এই মনোমোহা দৃশ্য চাবলৈ অঞ্চলটোত স্থানীয় লোকসকলে ভিৰ কৰেহি (Huge Crowd to watch python)৷ লগে লগে স্থানীয়ে লোকে বন বিভাগক খবৰ দিয়ে ৷ খবৰ পোৱা মাত্ৰকে বন বিভাগৰ লোক উপস্থিত হৈ প্ৰথমে এডাল অজগৰ উদ্ধাৰ কৰিবলৈ সক্ষম হয় (one python was rescued ) যদিও বাকী পাঁচডাল অজগৰ বন বিভাগৰ লোক দেখি খাৱৈত সোমাই নোহোৱা হৈ পৰে ৷ বন বিষয়াজনে কয় যে উক্ত অঞ্চলটো অজগৰৰ উপস্থিতিৰ বাবে জনাজাত ৷ অজগৰ সাপবোৰে ওচৰৰ কুকুৰাৰ দোকানৰ পৰা পেলোৱা আৱৰ্জনা খাবলৈ তালৈ আহিছিল ৷ অজগৰ কেইডালক চাবলৈ আহি অঞ্চলটোত যান-জঁটৰ সৃষ্টি কৰে লোকসকলে ৷ সম্প্ৰতি বন বিভাগৰ দলে উদ্ধাৰ কৰা অজগৰটো থামাৰাচেৰী বন কাৰ্যালয়লৈ লৈ যোৱা হয় ৷ পৰৱৰ্তী সময়ত ইয়াক বনাঞ্চলত মুকলি কৰি দিয়া হ'ব বিষয়াজনে সদৰী কৰে ৷