চোৰাংভাৱে সৰবৰাহ কৰা গৰুকে ধৰি ইয়াৰ লগত জড়িত বিভিন্ন বাহন দৈনিক আৰক্ষীৰ জালত পৰি অহাৰ পাছতো অসাধু চক্ৰই ৰাজ্যৰ ভিন্ন প্ৰান্তত চলায়েই আহিছে পশুধনৰ সৰবৰাহ (Smuggling of livestock in Assam) ৷ শেহতীয়াকৈ নগাওঁ জিলাৰ কলিয়াবৰৰ অন্তৰ্গত শালনা কালাপানীত বৃহস্পতিবাৰে স্থানীয় লোকে পহৰা দি থকাৰ সময়তে আবদ্ধ কৰিলে চোৰাংভাৱে সৰবৰাহ কৰা এখন গৰুভৰ্তি ডি আই বাহন (AS 02 E 8761) ৷ মুঠ ৬ টাকৈ গো-ধন থকা বাহনখন দুটা সৰবৰাহকাৰীয়ে লাংখাংগৰ পৰা কাঠফালা বজাৰৰ দিশে লৈ গৈ আছিল ৷ স্থানীয় লোকসকলে বাহনখন আবদ্ধ কৰি সোধপোচ কৰাত পোহৰলৈ আছে বাহনখনত অবৈধভাৱে গো-ধন সৰবৰাহৰ তথ্য (Vehicle loaded with cattle seized) ৷ পৰৱৰ্তী সময়ত গৰুভৰ্তি বাহন আৰু সৰবৰাহকাৰীদুটাক স্থানীয় লোকসকলে শালনা আৰক্ষীক চমজাই দিয়ে ৷