Unidentified body recovered : চাবুৱাত বাগিচাৰ মাজত পুতি থোৱা অৱস্থাত অচিনাক্ত মৃতদেহ উদ্ধাৰ Published on: 53 minutes ago

চাবুৱাৰ শিয়ালকটী চাহ বাগিচাৰ এটা নলাত পুতি থোৱা অৱস্থাত মৃতদেহ উদ্ধাৰ (Unknown body recovered at Chabua) । অৰ্ধগলিত মৃতদেহটোৰ দুৰ্গন্ধ ওলোৱাত বাগিচাৰ চাহ শ্ৰমিকে খবৰ দিয়ে আৰক্ষীক (Unidentified body found at tea garden) । কুকুৰ বা আন জন্তুৱে খন্দাৰ ফলত মৃতদেহটোৰ আধা ওলাই থকা প্ৰত্যক্ষ কৰিছিল চাহ শ্ৰমিকে । ৩৭ নং ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ পৰা প্ৰায় চাৰিশমান মিটাৰ দূৰত্বত বাগিচাৰ মাজত পোৱা গৈছে মৃতদেহটো । ঘটনাস্থলীত চাবুৱা আৰক্ষী আৰু দণ্ডাধীশ উপস্থিত হৈ তদন্ত আৰম্ভ কৰে । দণ্ডাধীশৰ উপস্থিতিত মাটি খান্দি মৃতদেহটো উলিওৱাৰ পিছত হাত-ভৰি বন্ধা অৱস্থাত উদ্ধাৰ কৰে পুৰুষৰ মৃতদেহতো (Unidentified body found at Shialkati tea garden)। মৃতদেহটোৰ প্ৰত্যক্ষ কৰি এক হত্যাকাণ্ড বুলি নিশ্চিত কৰে আৰক্ষীয়ে ।