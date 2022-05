.

বিলাসীপাৰাত ৰে'লৰ খুন্দাত কৰুণ মৃত্যু পিতা আৰু পুত্ৰৰ Published on: 2 hours ago

Koo_Logo Versions

বিলাসীপাৰাৰ সাপটগ্ৰামত শোকাৱহ ঘটনা (Tragic accident in Bilashipara)। যাত্ৰীবাহী ৰে'লৰ খুন্দাত নিহত পিতা-পুত্ৰ (Two killed in train collision in Bilashipara)। 15811/ধুবুৰী-গুৱাহাটী এক্সপ্ৰেছৰ খুন্দাত নিহত হয় দুয়োগৰাকী । ৰে'ল পথেৰে চাইকেল লৈ খোজ কাঢ়ি গৈ থকাৰ অৱস্থাত এই দুৰ্ঘটনাটো সংঘটিত হয় । থিতাতে মৃত্যু হয় পিতৃ ইউছুফ আলী আৰু ১২ বছৰীয়া পুত্ৰ ছাইদুৰ ইছলামৰ । ধুবুৰীৰ পৰা গুৱাহাটী অভিমুখে গৈ আছিল যাত্ৰীবাহী ৰে'লখন । এই ঘটনাৰ পাছতে বিলাসীপাৰাৰ সাপটগ্ৰামত শোকাকুল পৰিৱেশে বিৰাজ কৰিছে ।