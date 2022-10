.

সমাগত মাজুলীৰ গৌৰৱ ৰাস মহোৎসৱ (Majuli Ras festival) । মাজুলীৰ ৰাস মহোৎসৱক লৈ নতুন পৰিকল্পনা আভ্যন্তৰীণ জল পৰিবহণ বিভাগৰ । দুখন নতুন জাহাজ মাজুলী আৰু নিমাতীৰ মাজত চলাব বুলি প্ৰতিশ্ৰুতি প্ৰদান কৰিছে আভ্যন্তৰীণ জল পৰিবহণ বিভাগৰ (IWT) সঞ্চালক পাৰ্থ পেগুৱে (two new ferry for Majuli in Ras) । মাজুলীৰ আগন্তুক ৰাস মহোৎসৱৰ বাবে আভ্যন্তৰীণ জল পৰিবহণ বিভাগে (Inland Water Transport) চলাব ৰাস দর্শনাৰ্থীৰ বাবে অতিৰিক্ত ফেৰী । মাজুলীত উপস্থিত হৈ আভ্যন্তৰীণ জল পৰিবহণ বিভাগৰ সঞ্চালক পাৰ্থ পেগুৱে সংবাদ মাধ্যমৰ আগত এই কথা জনাইছে । ইয়াৰ বাবে অফলামুখ আৰু কমলাবাৰী পাৰঘাটত অতিৰিক্ত ৰেম্প তৈয়াৰ কৰিব । লগতে অতিৰিক্ত দুখন জাহাজ গুৱাহাটীৰ পৰা ৰাসৰ পূৰ্বে আহি মাজুলী পাব বুলি জনাইছে (new ferry to Majuli from Guwahati) । ৰাসৰ সময়ত বিয়লি নিমাতীৰ পৰা শেষৰ ফেৰীখনৰ সময় হ'ব ৩.৩০ বজাত ।