জেহাদীৰ সন্দেহত বৰপেটাত পুনৰ দুজনক গ্ৰেপ্তাৰ Published on: 1 hours ago

জেহাদীৰ বিৰুদ্ধে অব্যাহত আৰক্ষীৰ অভিযান (Mission against Jihadi in Assam)। বৰপেটাত পুনৰ ২ জেহাদী গ্ৰেপ্তাৰ (Jihadi arrested in Barpeta)। গ্ৰেপ্তাৰ হোৱা দুই জেহাদী ক্ৰমে ঢাকালীয়াপাৰাৰ আকবৰ আলী আৰু যোশীহাটীৰ আবুল কালাম আজাদ বুলি জানিব পৰা গৈছে । বৰপেটা আৰক্ষীয়ে(Barpeta Police) শনিবাৰে নিশা সৰভোগৰ বিকুমাৰী তুপৰ তমসেৰ আলীৰ ঘৰৰ পৰা আটক কৰে দুই জেহাদীক । সোধ-পোচৰ অন্তত দেওবাৰে আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰে জেহাদী দুটাক । ধৃত দুই জেহাদীক হাজিৰ কৰোৱাৰ পাছতে ১০ দিনৰ বাবে আৰক্ষী জিম্মালৈ প্ৰেৰণ কৰা হয় ।