Landslide at Karimganj: কথমপি প্ৰাণৰক্ষা দুটাকৈ পৰিয়ালৰ Published on: 2 hours ago

ৰাজ্যত অব্যাহত আছে ভূমিস্খলনৰ সংহাৰ ৷ মুষলধাৰ বৰষুণৰ ফলত কৰিমগঞ্জত টিলাৰ মাটি খহি দুটাকৈ বাসগৃহ বেয়াকৈ ক্ষতিগ্ৰস্ত হয় (Landslide at Karimganj)৷ এই ঘটনাত কথমপি প্ৰাণৰক্ষা পৰে জলাল উদ্দিন আৰু ছুৰমা বেগম'ৰ পৰিয়ালৰ আটাইকেইজন সদস্যৰ । দক্ষিণ কৰিমগঞ্জ সমষ্টিৰ অন্তৰ্গত আব্দুল্লাপুৰ গাঁৱত সংঘটিত হৈছে এই ঘটনা । বৰষুণৰ ফলত ঘৰৰ কাষত থকা টিলাৰ মাটি খহি পৰিছিল জলাল উদ্দিন আৰু ছুৰমা বেগম'ৰ বাসগৃহত (Two house effected at Karimganj Landslide)। ভূমিস্খলনৰ সময়ত পৰিয়াল দুটাৰ লোক ঘৰত আছিল যদিও আটাইকেইজন সদস্যই নিজকে ৰক্ষা কৰিবলৈ সক্ষম হয় ।