Drugs seized: নলবাৰীৰ মুকালমুৱাত ড্ৰাগছসহ দুই সৰবৰাহকাৰীক আটক Published on: 47 minutes ago

ৰাজ্যত ড্ৰাগছৰ বিৰুদ্ধে ধাৰাবাহিক অভিযান অব্যাহত আৰক্ষীৰ(Anti drugs mission of Assam police) । নলবাৰীৰ মুকালমুৱাত পুনৰ দুই ড্ৰাগছ সৰবৰাহকাৰীক আটক কৰে মুকালমুৱা আৰক্ষীয়ে(Drugs seized at Nalbari) । মুকালমুৱাৰ ঘৰুৱাবাহাৰ পৰা আটক ড্ৰাগছ সৰবৰাহকাৰী দুটাক(Two drugs peddler arrested in Mukalmua) । ধৃত ড্ৰাগছ সৰবৰাহকাৰী দুটাৰ নাম চাহজাহান আলী আৰু ইকবল আলী । ধৃত ড্ৰাগছ সৰবৰাহকাৰীকেইটাৰ পৰা আৰক্ষীয়ে জব্দ কৰে ৪ টাকৈ ড্ৰাগছ ভৰ্তি কন্টেইনাৰ, এখন দুচকীয়া বাহন আৰু এটা মোবাইল ফোন(Drugs smuggling in Nalbari) । জব্দ কৰা দুচকীয়া বাহন খনৰ নম্বৰ AS14 P 4398. উল্লেখযোগ্য যে, ড্ৰাগছ সৰবৰাহকাৰী দুটাই দীৰ্ঘদিন ধৰি অঞ্চলটোত ড্ৰাগছৰ বেহা চলাই থকাৰ খবৰ লাভ কৰিছিল আৰক্ষীয়ে ।