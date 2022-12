.

A tour all over India on foot: সমাজত সজাগতা অনাৰ উদ্দেশ্যে খোজকাঢ়ি ভাৰত ভ্ৰমণ দুই ভাতৃৰ Published on: 5 hours ago

Koo_Logo Versions

খোজকাঢ়ি ১০ খন ৰাজ্য ভ্ৰমণ দুই ভাতৃৰ । ছত্তীশগড় ৰায়পুৰৰ পৰা আৰম্ভ কৰিছিল এই যাত্ৰা আৰু বুধবাৰে কলগাছিয়াত উপস্থিত হয় দুই ভাতৃ(The two brothers tour across India on foot) । কলগাছিয়াবাসীয়ে আদৰণি জনাই ২৫ বছৰীয়া সৌৰৱ দেবাংগণ আৰু অজিতিশ শৰ্মা নামৰ দুই ছাত্ৰৰ এই মহান উদ্দেশ্যক । ভাৰত ভ্ৰমণৰ উদ্দেশ্যে খোজকাঢ়ি স্বাস্থ্যৰ যত্ন লোৱাৰ লগতে খোজকঢ়াৰ জৰিয়তে বায়ু প্ৰদূষণ হ্ৰাস কৰাৰ উদ্দেশ্যে(A visit to India on foot to reduce air pollution) আৰু বিভিন্ন ৰাজ্যৰ কলা সাংস্কৃতি অধ্যয়নৰ মহান উদ্দেশ্য আগত ৰাখি ভাৰত যাত্ৰা কৰা বুলি উল্লেখ কৰে দুই যুৱকে । ১৫ মাহ পূৰ্বে যাত্ৰা আৰম্ভ কৰি বিভিন্ন ৰাজ্যৰ বিভিন্ন ঠাইত মানুহৰ লগত বাৰ্তালাপ কৰি বিভিন্ন অভিজ্ঞতা লাভ কৰা বুলি জনায় দুই ভাতৃয়ে ।