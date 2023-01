.

Smuggled timber seized: চিৰাঙত চোৰাংভাৱে সৰবৰাহ কৰা কাঠভৰ্তি ট্ৰাক জব্দ Published on: 24 minutes ago

Koo_Logo Versions

দেওবাৰে সন্ধিয়া চিৰাঙৰ ৰুনিখাতা বন বিভাগে চোৰাংভাৱে কাঠ কঢ়িয়াই নিয়া ১৪ চকীয়া এখন ট্ৰাক জব্দ কৰিবলৈ সক্ষম হয় (Smuggled timber seized)৷ জিলাখনৰ টুক্ৰাঝাৰৰ পৰা পাট্টালেণ্ডৰ কাঠ বুলি কৈ চোৰাংভাৱে বহিঃৰাজ্যলৈ কঢ়িয়াই নিয়াৰ পথতে বন বিভাগৰ তালাচীত জব্দ হয় কাঠখিনি (Smuggling of timber to other states)৷ সম্প্ৰতি বন বিভাগে ৰুনিখাতা বনাঞ্চলিক বিষয়াৰ কাৰ্যালয়ত জব্দকৃত ট্ৰাকসহ কাঠখিনি মজুত কৰি ৰাখিছে ৷ চোৰাংভাৱে এইদৰে কাঠ সৰবৰাহ কৰাৰ সন্দৰ্ভত বন বিভাগে তদন্ত আৰম্ভ কৰাৰ লগতে অভিযান অব্যাহত ৰখা বুলি জনালে চিৰাঙৰ ডি এফ অ’ ব্ৰহ্মানন্দ পাতিৰীয়ে ৷