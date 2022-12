.

Trishuldhari picnic spot: ত্ৰিশূলধাৰী বনভোজস্থলীৰ আমোদজনক ঘটনা দুটা চাও আহক Published on: 9 minutes ago

ৰাজ্যজুৰি বনভোজৰ বতৰ (Picnic across Assam)৷ প্ৰাত্যহিক জীৱনৰ ব্যস্ততাৰ পৰা আঁতৰি প্ৰকৃতিৰ নান্দনিক সৌন্দর্য উপভোগ কৰি আত্মীয়-স্বজন, বন্ধু-বান্ধৱী, সহকর্মীৰ লগত হাঁহি-ধেমালিৰে মুক্ত আকাশৰ তলত এসাঁজ খাবলৈ সকলোৱে বনভোজথলীলৈ ঢাপলি মেলিছে ৷ ব্যতিক্ৰম নহ’ল কলিয়াবৰৰ ত্ৰিশূলধাৰী বনভোজস্থলীও ৷ ইয়াৰ মাজতে ত্ৰিশূলধাৰীৰ বনভোজস্থলীত বেচ আমোদ দিলে দুই সুৰাপায়ীয়ে ৷ বনভোজ খাবলৈ আহি সুৰাত মগন হৈ নদীৰ বালিচৰৰ বোকাত সোমাল এজন ব্যক্তি। বোকাত লুতুৰি-পুতুৰি সুৰাসক্ত ব্যক্তিজন। বৰশী বোৱাৰ কায়দাৰে বাঁহৰে বোকাৰ মাজৰ পৰা লগৰজনে তুলিলে জোতা ৷ একেধৰণেই অতিমাত্ৰা সুৰাপান কৰি এজন নাৱৰীয়াই বনভোজ খাৱলৈ অহা লোকক নাৱত উঠাই ব্ৰহ্মপুত্ৰত এপাক ঘূৰোৱাৰ বাবে কৰিলে মৰসাহ ৷ নিচাত ভালকৈ থিয়ই হ'ব নোৱাৰা নাৱৰীয়া অৱশ্যে আৰক্ষীয়ে সেই স্থানৰ পৰা লৈ গৈ দিলে থানাৰ আতিথ‍্য (Drunker arrested in Picnic spot) ৷ লগতে নাওখনো জব্দ কৰিলে আৰক্ষীয়ে (Drunker arrested in Picnic spot at Kaliabor)৷