দেশজুৰি উদয়াপন কৰা হৈছে গান্ধী জয়ন্তী ৷ মৰাণৰ গান্ধী উদ্যানত বিধায়ক চক্ৰধৰ গগৈ (MLA Chakradhar Gogoi) আৰু ৰাজহ চক্ৰৰ চক্ৰ বিষয়া শ্ৰাৱনা সোণোৱালৰ উপস্থিতিত জাতিৰ পিতা মহামানৱ মহাত্মা গান্ধীৰ প্ৰতিমূৰ্তিত মাল্যাৰ্পন কৰা হয় (Gandhi Jayanti celebrated at Maran)। তদুপৰি মহাত্মা গান্ধীৰ প্ৰতিমূৰ্তিৰ (Statue of Mahatma Gandhi at Maran) সন্মুখত বন্তি প্ৰজ্বলন কৰে আয়োজকসকলে । ইপিনে, ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ খোৱাং মণ্ডলৰ উদ্যোগত আৰু তিলৈ গাঁও পঞ্চায়তৰ সহযোগত প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোডীৰ জন্মদিন উপলক্ষে সেৱা পষেকৰ (Sewa Pakhwada at Maran)লগত সংগতি ৰাখি স্বচ্ছ অভিযান কাৰ্যসূচী ৰূপায়ণ কৰে ।