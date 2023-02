Published on: 6 minutes ago

যোৰহাট, ৪ ফেব্ৰুৱাৰী : প্ৰথমবাৰৰ বাবে যোৰহাটত টহলৰ দায়িত্বত প্ৰশিক্ষণপ্ৰাপ্ত ঘোঁৰা (Trained horses on police patrolling duty in Jorhat) । নগৰখনৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত অশ্বাৰোহী আৰক্ষীৰ টহল । যোৰহাটৰ ৰাজপথত নিৰাপত্তা ৰক্ষাৰ বাবে এই প্ৰশিক্ষণপ্ৰাপ্ত ঘোঁৰাৰ পিঠিত উঠি টহল দিয়া আৰম্ভ কৰিছে আৰক্ষীৰ (horse rider police patroling in Jorhat) ।

উল্লেখ্য যে দেৰগাঁৱৰ লাচিত বৰফুকন আৰক্ষী প্ৰশিক্ষণ মহাবিদ্যালয়ত (Dergaon police training college) প্ৰশিক্ষণপ্ৰাপ্ত ঘোঁৰাত উঠি আৰক্ষীয়ে শনিবাৰে দিনৰ ভাগত নগৰখনৰ আৱৰ্ত ভৱন পথ, তৰুণ ৰাম ফুকন পথ আৰু বৰুৱা চাৰিআলিৰ বিভিন্ন স্থানত টহল দিয়া পৰিলক্ষিত হয় (Jorhat police patroling) । আনহাতে, প্ৰশিক্ষণপ্ৰাপ্ত এই ঘোঁৰাৰ দ্বাৰা যোৰহাটৰ ৰাজপথত আৰক্ষীয়ে শৃংখলাবদ্ধভাৱে টহল দি থকাৰ মনোৰম দৃশ্য প্ৰত্যক্ষ কৰিবলৈ ৰাজপথৰ কাষে কাষে ৰাইজে ভিৰ কৰাও পৰিলক্ষিত হয় ।

আনহাতে, অশ্বাৰোহীৰ টহল সন্দৰ্ভত যোৰহাট জিলা উপ-আৰক্ষী অধীক্ষক মৃণ্ময় গোস্বামীয়ে কয় যে পূৰ্বতে আৰক্ষী ব্যৱস্থাত অশ্বাৰোহী টহলৰ এক গুৰুত্বপূৰ্ণ ভূমিকা আছিল । কাৰণ পূৰ্বৰ সময়ছোৱাত আৰক্ষী হাতত পৰ্যাপ্ত পৰিমাণৰ যান-বাহন নাছিল বা সীমিত পৰিমাণৰ আছিল । ফলত ঘোঁৰাৰ পিঠিত উঠিয়ে আইন-শৃংখলাৰ বৃহৎ এটা অংশ নিৰাপত্তা দিয়াত গুৰুত্বপূৰ্ণ ভুমিকা গ্ৰহণ কৰিছিল । বৰ্তমান ঘোঁৰাৰ পিঠিত উঠি আৰক্ষীয়ে টহল দিয়াৰ ক্ষেত্ৰত বহু সুবিধাজনক । কাৰণ ঘন জনবসতিপূৰ্ণ অঞ্চলসমূহত অনায়াসে ঘোঁৰা সোমাই যাব পাৰে আৰু এই টহল ব্যৱস্থা অতি শৃংখলাবদ্ধ ।

ইয়াৰ দ্বাৰা যোৰহাটবাসীক আৰক্ষীয়ে জনাই দিব বিচাৰিছে যে আৰক্ষী জনসাধাৰণৰ লগত প্ৰত্যেক মুহূৰ্তত সজাগ হৈ আছে আৰু বৰ্তমান ৰাইজ সুৰক্ষিত হৈ আছে । অনাগত সময়ত অন্য টহল ব্যৱস্থাৰ দৰে অশ্বাৰোহীৰ টহল ব্যৱস্থা সপ্তাহত দুদিনকৈ ৰখাৰ ব্যৱস্থা কৰাৰ হ'ব বুলিও তেওঁ উল্লেখ কৰে । উল্লেখ্য যে যোৰহাট নগৰৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ লগতে ইয়াৰ পাৰ্শ্বৱৰ্তী এলেকাসমূহত দিনক দিনে চোৰ-ডকাইতিৰ সংখ্যা বৃদ্ধি পাবলৈ ধৰিছে । ফলত এই চোৰ-ডকাইতক সৰ্তক কৰি এই বাৰ্তা প্ৰেৰণ কৰিব বিচৰা হৈছে যে প্ৰত্যক মুহূৰ্ততে যোৰহাট আৰক্ষী দুষ্কৃতি ৰোধিবলৈ সষ্টম আৰু সজাগ হৈ আছে ।

