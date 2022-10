.

Train collision kills businessman: বিহালীৰ বেদেতীত ৰে'লৰ খুন্দাত নিহত ব্য়ৱসায়ী Published on: 22 minutes ago

১৫ নং ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাই পথৰ ৰে'লৱে অ'ভাৰ (Near over bridge of Bihali) ব্ৰীজৰ ওচৰত আজি দিনৰ এক বজাত উজনিমুৱা ৰঙীয়া-মূৰ্কংচেলেক যাত্ৰীবাহী ৰে'লখনে মহটিয়াই নিয়ে বিহালীৰ বেদেতীৰ ব্যৱসায়ী দীনেশ আগৰৱালাক (Train collision kills businessman)। কিছুদিন ধৰি দীনেশ আগৰৱালা শাৰীৰিক-মানসিক অসুস্থতাত ভুগি চিকিৎসাধীন হৈ আছিল বুলি জানিব পৰা গৈছে । অৱশ্যে, এয়া আত্মহত্যা নে দুৰ্ঘটনা সেইবিষয়ে নিশ্চিত হোৱা নাই পৰিয়ালৰ লোক ।