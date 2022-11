.

Tragic death: তামোল গছে প্ৰাণ ললে চাহ ফেক্টৰীৰ মালিকৰ Published on: 7 minutes ago

মৃত্যু কাৰ বাবে কেতিয়া আহে কোনেও নাজানে । বুধবাৰে তেনে এক কৰুণ ঘটনা সংঘটিত হয় সোণাৰিৰ মথুৰাপুৰৰ উদয়পুৰত(Tragic death of person of Sonari) ৷ মথুৰাপুৰৰ উদ্যোগপতি শিৱসাগৰ জিলা ক্ষুদ্ৰ চাহ খেতিয়ক সন্থাৰ প্ৰাক্তন সভাপতি মথুৰাপুৰ সৃষ্টি টী ফেক্টৰীৰ স্বত্বাধিকাৰী সত্যজিত বৰদলৈৰ তামোল গছ পৰি মৃত্যু হয়(Tragic death of tea factory owner) । নিজৰ ফেক্টৰীত তামোল গছ কাটি থকা অৱস্থাত তামোল গছ মূৰত পৰি গুৰুতৰভাৱে আহত হয় সত্যজিত বৰদলৈ ৷ স্থানীয় ৰাইজে ততাতৈয়াকৈ তেওঁক জয়সাগৰ চিকিৎসালয়লৈ নিয়ে যদিও মৃত্যু হয় বৰদলৈৰ । এই ঘটনাই চৰাইদেউ জিলাখনতে শোকৰ ছাঁ পেলোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে ।