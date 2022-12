.

Nokhowa Festival at Charing : চাৰিং দেওধাই গাঁৱত পৰম্পৰাগত ন-খোৱা উৎসৱ পালন

বছৰ বছৰ ধৰি ৰাজহুৱাকৈ শিৱসাগৰৰ ঐতিহাসিক চাৰিং দেওধাই গাঁৱত পালন কৰি অহা হৈছে ন-খোৱা উৎসৱ (Nokhowa Festival at Charing) ৷ এইবাৰো ব্যতিক্ৰম নহয় ৷ শুকুৰবাৰে চাৰিং দেওধাই গাঁৱত পালন কৰা হয় ন-খোৱা উৎসৱ (Nokhowa Festival held at Charing) ৷ য’ত সকলো ৰাইজকে আহোমৰ পৰম্পৰাগত খাদ্য (Traditional food of Ahom) যেনে- গাহৰি মাংস, চেৱা দিয়া ভাত, হাঁহ মাংস, বৰালী মাছ আদিৰে এসাঁজ লগে ভাগে খায় ৷ লগতে এই ন-খোৱা উৎসৱতে টাই ধৰ্মাৱলম্বী লোকসকলে ধৰ্মীয় ৰীতি-নীতিৰে পয় কিন অন্ মৌও উৎসৱ পালন কৰে । ইয়াতে টাই ধৰ্মীয় পণ্ডিতে উপৰি পুৰুষক স্মৰণ কৰি, মেহেঙা প্ৰতিষ্ঠা কৰাৰ লগতে বৰা চাউল, কুকুৰা কণী, লোক লাউৰ লগতে বহুকেইবিধ সামগ্ৰী অৰ্পণ কৰি সকলোৰে মংগল কামনা কৰে ৷