.

সাগৰৰ পাৰত গাড়ী চলায় বিপদত এজন পৰ্যটক Published on: 13 minutes ago

Koo_Logo Versions

গোৱাৰ সাগৰৰ পাৰত বহুতে ঘূৰি ফুৰি ভালপায় । পিছে এইবাৰ গোৱাত সাগৰৰ পাৰত বাহন চলোৱাৰ আনন্দ ল'ব বিচাৰিছল এগৰাকী পৰ্যটকে । অৱশ্যে সাগৰৰ পাৰত বাহন চলোৱাৰ আনন্দ ল'বলৈ গৈ বিপদতহে পৰিল দিল্লীৰ পৰ্যটকগৰাকী । তেওঁ গম নোপোৱাকৈ চাৰিচকীয়া বাহনখন সোমাই যায় সাগৰৰ পানীত (Tourists car got stuck in sea water in Goa)। লোকজন দিল্লীৰ ললিত কুমাৰ বুলি জানিব পৰা গৈছে । উল্লেখ্য যে GA-03-Z-8313 নম্বৰৰ বাহনখনৰ সৈতে ললিত কুমাৰে বাগাটোৰ সমূদ্ৰতীৰলৈ ফুৰিবলৈ গৈছিল । গোৱাৰ সাগৰৰ পাৰত বাহন চলোৱাটো নিষিদ্ধ (Driving on beaches in Goa is banned) যদিও তালৈ ভ্ৰূক্ষেপ নকৰি সাগৰৰ পাৰত বাহনখন চলাবলৈ আৰম্ভ কৰে লোকজনে । তেতিয়া হঠাৎ সাগৰৰ পাৰত ধুমুহা আৰম্ভ হৈছিল । লগে লগে লোকজনৰ বাহনখন পানীত সোমাই যায় । বাহনখন পানীৰ মাজতে আৱদ্ধ হৈ পৰে । অৱশেষত, ঘটনাস্থলীত গোৱা আৰক্ষী উপস্থিত হয় । আৰক্ষীয়ে ললিত কুমাৰৰ বিৰুদ্ধে গোচৰ ৰুজু কৰিছে আৰু বাহনখনো জব্দ কৰে । ঘটনা সন্দৰ্ভত আৰক্ষীয়ে অধিক তদন্ত আৰম্ভ কৰিছে বুলি জানিব পৰা গৈছে ।