Ali Aaye Ligang as state holiday: আলি আয়ে লৃগাঙৰ দিনটোক ৰাজ্যিক বন্ধ ঘোষণাৰ দাবী TMPK ৰ Published on: 17 hours ago

আলি আয়ে লৃগাঙৰ (Ali Aaye Ligang) দিনটোক চৰকাৰে ৰাজ্যিক বন্ধ ঘোষনা কৰাৰ দাবী মিচিং জাতীয় সংগঠন TMPK ৰ (Declaration of Ali Aaye Ligang as state holiday ) ৷ অহা ২০২৩ বৰ্ষৰ ১৫ ফেব্ৰুৱাৰীৰ পৰা ৰাজ্যৰ শিক্ষাখণ্ডত অনুষ্ঠিত হ'ব তৃতীয় পৰ্যায়ৰ গুণোৎসৱ (Third phase of Gunotsav)৷ ইফালে এই দিনটোতে মিচিংসকলে তেওঁলোকৰ পৰম্পৰাগত কৃষিভিত্তিক উৎসৱ "আলি আয়ে লৃগাং"(Ali Aaye Ligang) উদযাপন কৰে ৷ এইবাৰ তেওঁলোকৰ অন্যতম কৃষিভিত্তিক উৎসৱ আলি আয়ে লিগাঙৰ প্ৰথম দিনটোতেই গুণোৎসৱ আৰম্ভ কৰিবলগীয়া হোৱাত স্বাভাৱিকতে জনগোষ্ঠীটোৰ মাজত তীব্ৰ অসন্তুষ্টি আৰু প্ৰতিক্ৰিয়াৰ সৃ্ষ্টি হৈছে ৷ সেয়ে জনগোষ্ঠীটোৰ জাতীয় সংগঠন টি এম পি কেয়ে চৰকাৰৰ এই হঠকাৰী সিদ্ধান্তক তীব্ৰ গৰিহণা দিয়াৰ লগতে গুণোৎসৱ দিন সলনি কৰিবলৈ দাবী উত্থাপন কৰে ৷ লগতে আলি আই লৃগাঙৰ দিনটোৰ ৰাজ্য চৰকাৰে ৰাজ্যিক বন্ধৰ ঘোষণা কৰাৰ দাবী জনায় ৷ সংগঠনটোৱে মঙলবাৰে ধেমাজি জিলা উপায়ুক্তক সাক্ষাৎ কৰি উপায়ুক্তৰ জৰিয়তে মুখ্যমন্ত্ৰীলৈ কেইবাটাও দাবী সম্বলিত এখন স্মাৰকপত্ৰ প্ৰেৰণ কৰে ৷ ইপিনে চৰকাৰে এই দাবী মানি নল’লে মিচিং অধ্যুষিত অঞ্চলত গুণোৎসৱ বাতিল কৰাৰ লগতে গণতান্ত্ৰিক আন্দোলন কৰাৰো হুংকাৰ দিয়ে সংগঠনটোৱে ৷