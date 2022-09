.

অবৈধ কয়লা খনিত শ্ৰমিকৰ মৃত্যুৰ পাছতে তৎপৰ হৈছে তিনিচুকীয়া আৰক্ষী Published on: 18 minutes ago

তিনিচুকীয়াৰ লিডুৰ অবৈধ কয়লা খনিত তিনি শ্ৰমিকৰ মৃত্যুৰ পিছতে তৎপৰ হৈছে তিনিচুকীয়া আৰক্ষী(Tinsukia police against illegal coalmine) ৷ ঘটনা সন্দৰ্ভত ইতিমধ্যে তিনিচুকীয়া আৰক্ষীয়ে এটা গোচৰ ৰুজু কৰাৰ লগতে আৰম্ভ কৰিছে তদন্ত । মঙলবাৰে তিনিচুকীয়া আৰক্ষীৰ এটা বৃহৎ দল ঘটনাস্থলীত উপস্থিত হৈ মৃত তিনি শ্ৰমিকৰ মৃতদেহ মাটিত পুতি থোৱা অৱস্থাত উদ্ধাৰ কৰাৰ লগতে আটক কৰিছে ৮ জনক (Three die in illegal coalmine at Ledo)। আটকাধীন লোককেইজন ক্ৰমে যোগীঘোপাৰ মইনাজাল আলি আৰু ইছাৰ আলি, গোৱালপাৰাৰ মুস্তফা শ্বেইখ, আলটাফ আলি আৰু হুচেইন আলি, লিডু বজাৰৰ কয়লা মাফিয়া বিজন ৰয়, ৰানা দাস, আনোৱাৰ হুচেইন ওৰফে চুফি বাবা ।