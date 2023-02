Published on: 1 hours ago

কলিয়াবৰ, 13 ফেব্ৰুৱাৰী: অসমৰ নগাঁও আৰু গোলাঘাট জিলাত অৱস্থিত ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান (Kaziranga National Park) । পৃথিৱীৰ প্ৰায় দুই তৃতীয়াংশ এক খড়্গযুক্ত গঁড়ৰ বাসস্থান হৈছে কাজিৰঙা । কাজিৰঙাতেই সংৰক্ষিত বনাঞ্চলসমূহৰ ভিতৰত সৰ্বাধিক ঘনত্বৰে ঢেঁকীয়াপতীয়া বাঘ পোৱা যায় । ২০০৬ চনত কাজিৰঙাক বাঘ সংৰক্ষণ ক্ষেত্ৰ হিচাপেও স্বীকৃতি দিয়া হয় ।

এই উদ্যানখন হাতী (Asian Elephant), ম’হ (Wild Asiatic Water Buffalo) আৰু দল হৰিণ (Swamp deer)ৰ এক বৃহৎ প্ৰজনন ক্ষেত্ৰ । 'আন্তৰাষ্ট্ৰীয় পক্ষীজীৱন' (Birdlife International) সংস্থাই কাজিৰঙাক পক্ষীকূলৰ সংৰক্ষণৰ বাবে 'গুৰুত্বপূৰ্ণ পক্ষী ক্ষেত্ৰ' (Important Bird Area) বুলিও স্বীকৃতি দিছে । ভাৰতৰ অইন উদ্যানসমূহৰ তুলনাত কাজিৰঙাত বন্যজীৱ সংৰক্ষণত উল্লেখযোগ্য সফলতা লাভ কৰা গৈছে ।

উল্লেখ্য যে কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানৰ এই মনোমোহা দৃশ্য উপভোগ কৰিবলৈ পৰ্যটকৰ বাবে আছে বিশেষ ব্যৱস্থা ৷ হাতী আৰু জীপ গাড়ীৰে অৰণ্য দৰ্শনলৈ লৈ যোৱা হয় পৰ্যটকক ৷ বন্যপ্ৰাণী দৰ্শন আৰু পক্ষী দৰ্শনৰ বাবে প্ৰতি বছৰে দেশ-বিদেশৰ পৰা আহে বহু পৰ্যটক ৷ প্ৰকৃতিৰ মনোমোহা দৃশ্য দেখি আল্পুত হৈ পৰে প্ৰতিগৰাকী পৰ্যটক ৷

ইফালে কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান দৰ্শন কৰিবলৈ অহা প্ৰতিগৰাকী পৰ্যটক সন্মুখীন হয় ভিন্ন অভিজ্ঞতাৰো (Kaziranga national park)। কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানৰ অভিজ্ঞতা প্ৰতিজন লোকৰ বাবেই হৈ পৰে সুকীয়া, অনন্য অভিজ্ঞতা ৷ কেতিয়াবা যদি বাঘৰ গহীন গম্ভীৰ চলন দেখি ৰোমাঞ্চিত হয় কেতিয়াবা আকৌ গঁড়ৰ তয়াময়া যুঁজ দেখি শিহৰিত হৈ পৰে পৰ্যটক । আন কেতিয়াবা আকৌ গঁড় আৰু হাতীয়ে পৰ্যটকৰ জীপলৈ চোঁচা লোৱা দৃশ্যও দেখিবলৈ পোৱা যায় ৷ অৱশ্যে জীপ চাফাৰিলৈ চোঁচা ল’লেও পৰ্যটকক কোনো ধৰণে হতাহত কৰিব নোৱাৰে যদিও কিছু পৰিমাণে হ’লেও শিহৰিত হৈ পৰে পৰ্যটক ৷

এইবাৰ পুনৰ বিলৰ পাৰত এটা প্ৰকাণ্ড ঢেঁকীয়াপতীয়া বাঘে বিশ্ৰাম কৰা নয়নাভিৰাম দৃশ্যই আল্পুত কৰিছে পৰ্যটকক (Beauty of Kaziranga) ৷ প্ৰকাণ্ড ঢেঁকীয়াপতীয়া বাঘটোৰ দৃশ্য কেমেৰাত বন্দী কৰিছে টুৰিষ্ট গাইডে ৷ টুৰিষ্ট গাইড আনাৰ হুছেইনৰ কেমেৰাত বন্দী হৈছে বাঘৰ এই মনোমোহা দৃশ্য (Tiger scene captured on camera in Kaziranga)। কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানখনৰ এখন বিলৰ পাৰত জিৰণি লৈ আছিল প্ৰকাণ্ড ঢেঁকীয়াপতীয়া বাঘটোৱে ।

কলিয়াবৰ মহকুমা অন্তৰ্গত বাগৰি বনাঞ্চলত পৰ্যটকৰ এটি দলে নিচেই কাষৰ পৰা বাঘটো প্ৰত্যক্ষ কৰি আনন্দিত হোৱাৰ লগতে ৰোমাঞ্চিত হৈ পৰে । কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানৰ এনে মনোমোহা দৃশ্যই এতিয়া হাত বাউলি মাতিছে পৰ্যটকক (Beautiful view of Kaziranga National Park) ।

লগতে পঢ়ক: Lesser Adjutant Stork: ৰহাৰ এখন গাঁৱৰ ৰাইজে বিলুপ্তপ্ৰায় বৰটোকোলা সংৰক্ষণেৰে দিছে প্ৰকৃতি প্ৰেমৰ নিৰ্দশন